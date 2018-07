Breite SPD-Mehrheit für neuen Afghanistan-Einsatz

Berlin (dpa) - In der SPD-Bundestagsfraktion zeichnet sich eine breite Mehrheit für die Verlängerung des Afghanistan-Mandats ab. Nach einem Meinungsbild sei ein ähnliches Abstimmungsverhalten wie vor einem Jahr zu erwarten, verlautete nach einer Fraktionssitzung in Berlin. Damals hatten 24 der 146 SPD-Parlamentarier mit Nein gestimmt. Der Bundestag will am Freitag über die Verlängerung der Bundeswehr-Mission um ein Jahr entscheiden. Für die SPD will Parteichef Sigmar Gabriel im Plenum sprechen.