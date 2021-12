Breitbandausbau: In Stimpfach fällt der Startschuss für umfangreiche Bauarbeiten

Im Schulterschluss bringen der Landkreis Schwäbisch-Hall und zwei kommunale Unternehmen – der Netzbetreiber Netze ODR und der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall – schnelles Internet in den Nordosten Baden-Württembergs. Los geht’s jetzt mit der Baumaßnahme in der Gemeinde Stimpfach.

Bürgermeister Matthias Strobel, Verwaltungschef der Gemeinde Stimpfach, freute sich über den Start der Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau. „Zahlreiche Akteure wie unsere Schule, die Unternehmen und Haushalte, werden davon in Stimpfach profitieren. Außerdem freut es mich sehr, dass es hiesige Unternehmen sind, die die Aufträge gewinnen konnten, und die Maßnahmen mit regionalen Partnern umgesetzt werden können.“

Die Netze ODR kümmert sich um Planung und Projektierung der Baumaßnahme. Matthias Steiner, Geschäftsführer der Netze ODR, betont: „Schnelles Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist. Wir unterstützen die Gemeinden gerne mit unserem Know-how bei der Umsetzung des Breitbandausbaus.“ Bei der Maßnahme in der Gemeinde Stimpfach werden 25 Kilometer Trassen neu gebaut und insgesamt 47 Kilometer Glasfaser-Kabel (LWL-Kabel) verlegt, hinzu kommt weitere Infrastruktur für die Verteilung. Die Maßnahme kostet etwa 6,1 Millionen Euro und soll 2023 fertiggestellt werden.

Heinz Kastenholz, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitband Landkreis Schwäbisch Hall, sagt: „Im Homeoffice, an der Schule, in den Unternehmen, überall bedeutet der Zugang zum schnellen Internet die Teilnahme am Fortschritt. Weiterentwicklung, Innovationen, Erfolg und Wohlstand – dieser Schritt in die neue digitale Welt hat große Bedeutung und die Realisierung dieses wichtigen Standortfaktors große Dringlichkeit. Umso mehr freut es mich, dass es hier in Stimpfach und in zahlreichen anderen Kommunen jetzt richtig losgeht.“

Die Tiefbauarbeiten und die technische Ausstattung übernimmt die Firma Visco aus Jagstzell. Die Maßnahme im Gemeindegebiet Stimpfach wird zu 50 Prozent vom Bund gefördert und zu 40 Prozent vom Land Baden-Württemberg mitfinanziert. Bleibt zuletzt noch der Eigenanteil der Gemeinde Stimpfach. Nadja Schweizer, Fördermittelberaterin beim Projektträger atene KOM, lobte die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband und das engagierte Team.

Nach Abschluss der Arbeiten übernimmt die NetCom BW als künftiger Netzbetreiber die errichtete Infrastruktur. Das Telekommunikationsunternehmen des EnBW-Konzerns installiert dann innerhalb von vier Monaten die Technik zur Datenübertragung. Im Anschluss daran kann das Netz in Betrieb genommen werden. Insgesamt werden so bis zum Jahr 2025 über 8.000 Gebäude im Verbandsgebiet mit zukunftsfähigen Glasfaserleitungen versorgt.