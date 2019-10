Breitbandausbau: Bad Schussenried wird zukunftsfähig gemacht

Bad Schussenried - In Bad Schussenried und seinen Teilorten wird der Breitbandausbau in den kommenden Jahren vorangetrieben. Dies beschloss der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen aus der Bürgerlichen Wählerliste mit großer Mehrheit in seiner Sitzung am Montagabend. Der Ausbau ist mit 50 Prozent aus Bundesmitteln und 40 Prozent aus Landesmitteln förderfähig.

Diese Förderung sowie die in Bad Schussenried möglichen Sonderaufrufe für Schulen und Krankenhäuser, für Gewerbe und die bestehenden sogenannten weißen Flecken waren für diese Entscheidung maßgeblich. „Wir brauchen diese Datenautobahn vielleicht nicht jetzt und auch noch nicht in fünf Jahren zwingend, aber die nachfolgenden Generationen sind auch in Bad Schussenried von diesem Ausbau abhängig“, machte der Sprecher der Freien Wähler, Frank Spähn, klar.

Bürgermeister Achim Deinet wurde noch deutlicher in seiner Aussage: „Es wäre quasi unverantwortlich, dies jetzt nicht zu tun bei diesen Fördergeldern.“ Zumal drei Förderbescheide schon vorliegen und Kämmerer Carsten Kubot mit diesen Geldern planen könne. Dennoch äußerten Peter Vollmer und Annemarie Vollmar von der Bürgerlichen Wählerliste große Bedenken gegen das Projekt und stimmten auch letztlich dagegen. Schussenried sei doch bislang ganz gut gefahren mit den bestehenden Möglichkeiten im Internet, so Peter Vollmer. Deshalb seien die enormen Kosten kaum zu vermitteln.

Die große Mehrheit des Gemeinderats sah dies anders, wohl wissend, dass der Ausbau einige Millionen - trotz hoher Zuschüsse – verschlingen werde. Auch für die Teilorte gebe es laut Thomas Rosner von der Breitbandberatung Baden-Württemberg eine deutliche Verbesserung. Zudem würden die weißen Flecken beseitigt. Sofern ein Download von 30 Mbit/s nicht erreicht wird, spricht man von einem weißen Fleck in der Breitbandversorgung. Dies sei an einigen Stellen wie etwa auch auf dem Atzenberg der Fall. Da gebe es aber schon die Absprache, dass der Atzenberg künftig vom Aulendorfer Netz versorgt werde, weil dies deutlich näher sei. Dies verstoße auch nicht gegen die Förderrichtlinien des Bundes, die klar formuliert sind: Kommunen, die bislang auf eine Kupfertechnologie gesetzt haben, bekommen die Möglichkeit eines Technik-Upgrades. Sie können ihr Projekt auf Glasfaserumstellen. Mit der neuen Förderrichtlinie schafft der Bund die Rahmenbedingungen für den Gigabitausbau im ländlichen Raum und kleinen bis mittleren Gemeinden.

Bad Schussenried profitiert beim Breitbandausbau davon, dass die Stadt ein großer Schulstandort ist und das Zentrum für Psychiatrie als Krankenhaus anerkannt wurde. Die Gesamtkosten bei gefördertem Ausbau wurden vom Ingenieurbüro Wasser-Müller aus Biberach mit knapp 17,3 Millionen Euro veranschlagt. Bei einem realistischen Fördersatz von Bund und Land von 80 Prozent bleiben für die Stadt inklusive notwendigem Eigenausbau rund 8,1 Millionen Euro in den kommenden Jahren bis 2025 zu finanzieren. „Das ist ein notwendiger Beitrag zur zukunftsfähigen Infrastruktur in unserer Stadt“, machten Bürgermeister Deinet und auch Kämmerer Kubot nochmals deutlich.