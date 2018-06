Breinersdorfer: Radiohörer gebildeter als TV-Publikum

Baden-Baden/Berlin (dpa) - Der neue Drehbuchautor des SWR-Hörfunk-Tatorts findet Radiohörer schlauer als TV-Zuschauer. „Das Radiopublikum ist gebildeter als das vor dem Fernsehen“, sagte Fred Breinersdorfer der Nachrichtenagentur dpa.

Zudem seien die Radiosender offener für politische Themen. „Im Fernsehen merkt man doch eine gewisse Zurückhaltung, zeitpolitische Themen anzugehen.“ Deshalb arbeite er gern für den Hörfunk.

Der in Berlin lebende Autor hat gemeinsam mit Katja Röder die Folge „Tödliche Kunst“ geschrieben, die vom 12. bis 17. September in mehreren ARD-Sendern ausgestrahlt wird. Auslöser für den Mord ist ein in der Nazi-Zeit geraubtes Bild von Otto Dix. „Ich mag Stoffe, die in der aktuellen Zeit geerdet sind“, sagte Breinersdorfer. „Die Suche nach immer ausgefeilteren Mordmethoden interessiert mich nicht.“

Das Thema Raubkunst kennt der gelernte Anwalt Breinersdorfer aus eigner Anschauung: Er hat jahrelang die Otto-Dix-Stiftung juristisch vertreten. „Das hat mir eine Reihe von Recherchen erspart.“ Einen Mord hat es seines Wissens beim Streit um solche Kunstwerke noch nicht gegeben, „aber beinharte Auseinandersetzungen“.

Gespräch: Ingo Senft-Werner, dpa