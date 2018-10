Bregenzer Frühling erweitert Programm

Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart, Stadtrat Michael Rauth und die künstlerische Leiterin Jutta Dieing haben im Festspielhaus Bregenz das neue Programm des Bregenzer Frühlings präsentiert, der vom 9. März bis 7. Juni 2019 stattfindet.

Dann verwandelt sich Bregenz also erneut in einen Schauplatz für zeitgenössischen Tanz. Die Hauptstadt Vorarlbergs habe ein internationales Programm junger, spannender und ungewöhnlicher Produktionen zusammengestellt, wie es in der Pressemitteilung heißt. Zu Gast sind fünf internationale Compagnien aus den Ländern Norwegen, Frankreich und Großbritannien sowie drei österreichische Ensembles und eine Künstlerin aus den USA.

Erstmals in Bregenz ist die Zero Visibility Corp aus dem norwegischen Oslo zu erleben. Mit der Österreich-Premiere „Frozen Songs“ von Ina Christel Johannessen eröffnet die Compagnie den Bregenzer Frühling 2019 im Festspielhaus. Die französische Compagnie DCA / Philippe Decouflé bringt mit „Nouvelles Pièces Courtes“ („Neue kurze Stücke“) in Bregenz ebenfalls eine Österreich-Premiere auf die Bühne. Die Compagnie Wang Ramirez ist mit ihrem poetischen Zauberspiel und der Österreich-Premiere „Everyness“ von Honji Wang und Sébastien Ramirez erstmalig zu Gast in Bregenz. Drei aktuelle Arbeiten präsentiert die National Dance Company Wales, darunter das Stück „Tundra“ von Marcos Murau, das Liebesduett „They seek to find the Happiness they seem“ von Lee Johnston sowie „Folk“ von Caroline Finn, bevor die Compagnie Käfig mit „Pixel“ in den digitalen Kosmos entführt.

Der Bregenzer Frühling erweitert auch im nächsten Jahr sein Programm mit einer Uraufführung von Martin Gruber und seinem aktionstheater ensemble. Mit „Wie geht es weiter“ spüren sie den Sehnsüchten wie auch der eigenen Larmoyanz, Faulheit, Ignoranz und Gier vom 4. Juni bis 7. Juni im Theater Kosmos nach.

Tanzen verbindet schon die Jüngsten. Daher hat die Vorarlberger Tänzerin und Choreografin Silvia Salzmann ein Kindertanzstück mit dem Titel „Übergenug“ für das jüngste Publikum ab vier Jahren im Magazin 4 erarbeitet. Geplant sind neben der öffentlichen Kinderaufführung am 12. April auch Vorstellungen für Kindergärten und Schulklassen, jeweils um 10 Uhr am Vormittag.

In der neuen Ausgabe nimmt der zeitgenössische Tanz erstmalig den öffentlichen Raum ein. Mit einer „Stadt-Tanz-Performance“ der Vorarlberger Künstlerin Natalie Fend dringt der Bregenzer Frühling am 19. Mai, 26. Mai und 30. Mai 2019 jeweils um 10.30 Uhr in bislang fremde Orte, Plätze und Straßen vor.

Die New Yorker Tänzerin und Choreografin Francesca Harper war Solistin beim William Forsythes Frankfurter Ballett. Sie kreiert eigens für Bregenz ein neues Stück, das sie im Kunsthaus Bregenz zur Uraufführung bringt.

Erste ausführliche Informationen zum Bregenzer Frühling 2019 erhalten Interessierte bei der Sonntagsmatinee am 4. November um 10.30 Uhr im Saal Bodensee im Festspielhaus Bregenz.