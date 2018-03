Bregenz Handball verliert auch in Krems

Nichts zu holen hat es für die Bregenzer Handballer am Freitagabend in der zweiten Bonusrunde der Handball Liga Austria (HLA) beim Auswärtsspiel in Krems gegeben. Nach einer sehr durchwachsenen Leistung und Schwächen in der Defensive musste sich die Gästemannschaft aus Vorarlberg den souverän agierenden Gastgebern mit 31:36 geschlagen geben.

Drei Tore in Folge brachten den Niederösterreicher in der 53. Spielminute einen Sieben-Tore-Vorsprung, womit die Niederlage des Teams des Bregenzer Handballtrainers Jörg Lützelberger entschieden war.

Für Bregenz Handball gibt es in der nächsten Runde der Bonusrunde erneut eine große Herausforderung. Am Freitag, 23. Februar, gastieren die Vorarlberger bei SG Insignis Handball Westwien. Will der österreichische Handball-Rekordmeister in der Tabelle nicht den Anschluss an die Top Drei verlieren, muss er hier unbedingt punkten. Dafür wird allerdings auf alle Fälle eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein.

„Es war von Anfang an ein offener Schlagabtausch, wobei wir leider vor allem in der Anfangsphase zu oft an Petar Angelov gescheitert sind. Die Mannschaft hat dann dagegengehalten, wir sind mit einem nicht allzu großen Rückstand in die Pause gegangen. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit immer wieder Zeitstrafen nach Spielsituationen mit dem Kremser Kreisläufer erhalten. Krems hat das durch ein sehr starkes Überzahlspiel sehr gut genutzt und war unglaublich effektiv. Dadurch konnten wir leider nicht mehr ernsthaft gefährden. Die Enttäuschung ist natürlich groß. Aber uns war von Anfang an klar, dass wir am Limit spielen müssen, um in der Bonusrunde regelmäßig punkten zu können. Das waren wir heute leider vor allem in der Defensive nicht“, sagte der Bregenzer Headcoach Lützelberger nach Spielschluss.