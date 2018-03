Bregenz Handball trifft auf Westwien

Bregenz Handball tritt am Freitag, 23. Februar, beim dritten Spieltag der HLA-Bonusrunde bei SG Insignis Handball Westwien an. Um 19 Uhr wird das Spiel im BSFZ Südstadt angepfiffen.

Chefcoach Jörg Lützelberger gibt sich laut Pressemitteilung vor dem wichtigen Auswärtsspiel der Vorarlberger kämpferisch: „Wir wollen in Wien unseren Tabellenplatz verteidigen. Dafür müssen wir, neben der richtigen Einstellung, auch Lösungen für die offensive Abwehr der Wiener aufs Feld bringen.

Am Freitagabend kommt es zum bereits fünften Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison. In der EHF-Cup-Qualifikation gab es, nach einem knappen Heimsieg der Wiener, im Rückspiel in Bregenz ein 27:27-Unentschieden. In den Duellen in der HLA ist die Ländletruppe heuer bislang noch ungeschlagen. Nach einem souveränen 28:23-Heimsieg im Oktober erkämpfte man sich im Dezember in Wien ein 23:23-Unentschieden.

Zu heißen Duellen kommt es zwischen der Mannschaft des isländischen Cheftrainers Hannes Jon Jonsson und den Gelb-Schwarzen bei jedem Aufeinandertreffen. Chefcoach Lützelberger kann wohl erneut auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch der langzeitverletzte Ante Esegovic ist bereits wieder im Mannschaftstraining und hatte in Krems seinen ersten Kurzeinsatz.