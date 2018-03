Bregenz Handball reist in die Wachau

Bregenz (lz) - Nach der Derbyniederlage gegen Alpla HC Hard (LZ berichtete) ist Bregenz Handball am Freitag, 16. Februar, auswärts gefordert. Um 19.30 Uhr treten die Festspielstädter in ihrem zweiten Spiel der Bonusrunde der Handball Liga Austria (HLA) gegen den Moser Medical UHK Krems an.

Nach dem Cup-Aus in Atzgersdorf zeigten die Vorarlberger laut Pressebericht im Derby eine gute Reaktion. Die Abwehrreihen standen kompakt, Bregenz war über lange Zeit hinweg die führende Mannschaft. Gegen den amtierenden HLA-Meister sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe.

In Spiel zwei der Bonusrunde reisen Goran Aleksic und Lukas Frühstück, die beide ihre Verträge bei Bregenz Handball in den vergangenen Tagen verlängert haben, am Freitag in die Wachau zum Moser Medical UHK Krems. Die Kremser bezwangen die SG Insignis Handball Westwien im ersten Spiel der Bonusrunde mit 25:23 und stehen aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf dem dritten Platz vor Bregenz Handball.

Bereits während der Hauptrunde kam es zu zwei kampfbetonten Aufeinandertreffen. Beide Teams punkteten jeweils zu Hause und entschieden die Spiele mit lediglich einem Treffer knapp für sich.

Verstärkung auf Torwartposition

Die Wachauer nutzten die Winterpause, um sich aufgrund des Ausfalls von Gregory Musel weiter auf der Torwartposition zu verstärken. Sie verpflichteten keinen Geringeren als Petar Angelov, der in der vergangenen Saison mit RK Vardar Skopje den Champions-League-Titel holte.

Positive Nachrichten aus den Bregenzer Reihen werden hinsichtlich des langzeitverletzten Ante Esegovic vermeldet: Der Rückraumspieler arbeitet nach seiner schweren Knieverletzung aktuell intensiv an seinem Comeback. „Ante’s Integration macht tolle Fortschritte. Er war sehr fleißig und geduldig und ist auf dem Sprung komplett ins Mannschaftstraining einzusteigen“, berichtet Jörg Lützelberger und fährt fort. „Wir werden seine Belastung weiter steigern und von Woche zu Woche schauen, was möglich ist. Er hat mit Manuel Hofer im Olympiazentrum einen sehr guten Job gemacht. Wir dürfen uns in den kommenden Wochen sicher auf seine ersten Kurzeinsätze freuen“, sagt der Bregenzer Chefcoach.

Im Hinblick auf das anstehende Match gegen den Moser Medical UHK Krems appelliert der Deutsche an eine konzentrierte Leistung „Krems spielt eine sehr starke Saison und hat sich bekanntlich auf der Torwartposition Verstärkung geholt. Wir müssen unsere Chancen wieder konsequent nutzen, um zu punkten.“