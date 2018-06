Bregenz feiert Christopher Street Day

Nach der ersten Parade 2016 und dem erfolgreichen Christopher-Street-Day-Wochenende 2017 gibt es auch heuer wieder ein ganzes Wochenende im Zeichen der Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Intergeschlechtlichen und Transsexuellen in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Gefeiert wird am Samstag, 30. Juni, unter dem Motto „friedlich mitanand“, wie der Veranstalter mitteilt.

„Der CSD Bregenz tritt für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft ein – in der festen Überzeugung, dass wir alle davon profitieren, wenn sich unterschiedliche Lebensgestaltungen respektieren und akzeptieren und einander mit gegenseitiger Achtung begegnen“, so Sven Hofer, vom Verein Vielfalt, der den CSD Bregenz organisiert.

Geboten wird am Wochenende das bisher bunteste und vielfältigste Programm der Geschichte des CSD Bregenz. „Wir starten schon am Freitag mit einer tollen Lesung mit der Regenbogenpastoral der Diözese Feldkirch und der CSD Bregenz Warm-Up-Party im Gösser Saal“, freut sich Hofer. Am Samstag findet dann ab 13 Uhr das CSD-Village am Kornmarktplatz statt und um 15.30 Uhr startet die CSD-Parade vom Bregenzer Hafen. Am Abend wird im KALI Bregenz die offizielle „Pride Afterparty“ gefeiert. Nach diesem intensiven Programm gibt’s zum Abschluss noch das „Pride Chill-Out“ am Sonntag ab 10.30 Uhr im Gösser-Restaurant.

Unterstützt wird der CSD Bregenz in diesem Jahr von vielen Vereinen und Organisationen – von der SPÖ und der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo, über die Grünen und Grünen Andersrum, sowie die Neos, bis hin zur Regenbogenpastoral. „Uns erwartet wahrlich der bisher größte und bunteste Christopher Street Day in Vorarlberg. Und wir freuen uns auf alle Gäste: Egal, wen man liebt – alle sind willkommen“, so Hofer weiter.

Der Christopher Street Day erinnert an die Stonewall Riots 1969 in New York, die als Geburtsstunde der Lesben- und Schwulenbewegung gelten. Jedes Jahr wird er in der ganzen Welt gefeiert.