Braunbart-Geschwister nicht zu schlagen

In Heinsheim am Neckar haben die baden-württembergischen Meisterschaften der Kinder und Schüler im Gewichtheben stattgefunden. Am Start waren auch die beiden amtierenden Landesmeister der ASV 1897 Tuttlingen – Mia und Fabio Braunbart. Die Geschwister konnten ihre Titel erfolgreich verteidigen und die Landesmeister-Medaillen wiederholt nach Tuttlingen bringen.

Der zwölfjährige Fabio Braunbart durfte zuerst an die Hantel. Ihm gelangen in der ersten Teildisziplin (dem Reißen) drei gültige Versuche und eine neue Bestleistung. Sein erster Versuch startete er mit 44 kg, steigerte sich dann auf 47 kg, um im dritten Versuch 50 kg aufzulegen. Diese brachte er mustergültig zur Hochstrecke.

In der zweiten Teildisziplin (dem Stoßen) dann das gleiche Bild: drei technisch saubere Versuche und mit 54 kg, 57 kg und eine weitere Bestleistung. Damit hob der ASV-Athlet zum ersten mal mehr als sein eigenes Körpergewicht (58,9 kg). Fabio Braunbart holte sich mit 110 kg im Zweikampf erneut den Sieg und damit beide Landesmeistertitel 2021.

Seine knapp elfjährige Schwester Mia Braunbart machte es ihrem Bruder gleich und glänzte ebenfalls mit neuen Bestleistungen und dem zweiten Titel in diesem Jahr. Sie begann das Reißen mit 27 kg und steigerte sich auf 30 und dann 32 kg. Im Stoßen waren es dann 37 kg, 40 kg und 43 kg. Mit 75 kg im Zweikampf verteidigte auch die ASV-Heberin ihren baden-württembergischen Meistertitel.

Nach dem Wettkampf wurden beide Athleten vom ehemaligen Bundestrainer und leitenden Landestrainer Oliver Caruso gelobt und ins Leistungszentrum nach Schwarzach eingeladen, um dort unter ihm ein Training zu absolvieren.