Braucht es weitere Ampeln in Riedlingen?

Riedlingen - Ist die Einmündung der Kirchstraße in die Ziegelhüttenstraße für das Verkehrsaufkommen gerüstet? Muss bei der Einfahrt von der Jet-Tankstelle in die B312 eine Ampel angebracht werden? Dies sind Fragen, die das Straßenbauamt des Kreises genauer untersuchen will. Deshalb wurden vergangene Woche Verkehrsmessungen beauftragt, wie die Leiterin der Behörde mit Sitz in Riedlingen, Tanja Weber, bestätigt. Am Ende des Prozesses könnten neue Ampelanlagen stehen.

„Wir untersuchen die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte“, sagt Tanja Weber. Dabei sind den Straßenplanern nun drei neuralgische Punkte in Riedlingen besonders aufgefallen. Dies ist die Einfahrt von der Kirchstraße in die Ziegelhüttenstraße; der Kreuzungsbereich von der B 312-Zwiefalter Straße in die Ziegelhüttenstraße und auch die Einfahrt von der Jet-Tankstelle auf die B 312. „Zu Stoßzeiten kommt es zu erheblichen Rückstaus“, sagt Tanja Weber über die Situation in der Kirchstraße. Und auch bei der Tankstelle an der B312 sei es so, dass die Kunden teilweise nach rechts abbiegen, um dann umzudrehen, weil durch die hohen Verkehrsmengen kein Linksabbiegen möglich sei.

Um diese „Verkehrstüchtigkeit der Kreuzungsbereiche“ bewerten zu können, steht am Anfang eine Messung. Die muss beim Regierungspräsidium Tübingen, als „Vertreterbehörde“ der Straßenbauträger Bund und Land beantragt werden. Und das ist geschehen, wofür die Straßenbauamtsleiterin sich dankbar zeigt. Denn solche Untersuchungen haben an Unfallschwerpunkten Priorität. Doch im die Einmündung Kirchstraße/Ziegelhüttenstraße ist 2016 von der Polizei als Unfallschwerpunkt klassifiziert worden, aber nicht mehr 2017.

Dennoch: Die Gelder für die Messung wurden bewilligt. An drei Tagen wurden Messgeräte, die einer Videokamera ähneln, aufgestellt. Diese haben zunächst für Rätselraten gesorgt (SZ berichtete), bis öffentlich wurde, dass Verkehrsmengen gezählt werden.

Die Daten werden nun von einem beauftragten Fachbüro ausgewertet und nach einem festen Schema bewertet. Die Ergebnisse werden im Herbst vorliegen, so Tanja Weber.

Bei der Bewertung der Situation will die Behörde allerdings nicht nur einzelne Knotenpunkte isoliert betrachten, sondern den ganzen Straßenzug in eine Gesamtbetrachtung einbeziehen. Auch die bisherigen Ampelanlagen sowie Fußgängerüberwege und ihre Auswirkung auf diese Knotenpunkte werde man in die Ergebnisanalyse einbeziehen, sagt Weber. Bislang keine Rolle spielt hingegen die Einmündung der Goldbronnenstraße in die Ziegelhüttenstraße.

Keine Verknüpfung zu Tempo 30

Aber was könnte die Folge sein, sollte die Messung zum Ergebnis kommen, dass die Kreuzungsbereiche für die Verkehrsmengen nicht leistungsfähig genug sind? „Normalerweise eine Ampel“, sagt die Straßenbauamts-Leiterin. Sollte die Behörde zu diesem Schluss kommen, werden die Mittel beim Regierungspräsidium beantragt. Dort müssen die Gelder dafür bereit gestellt werden. Wann dies passieren könnte, ist eine Enstcheidung der Tübinger Behörde. Die Riedlinger Straßenplaner würde es obliegen, dies immer wieder zu beantragen.

Derzeit gibt es ja auch die Diskussion um Tempo 30 in der Ziegelhüttenstraße. Doch dies fließt in die derzeitige Bewertung der Kreuzungsbereiche nicht ein. „Beide Prozesse werden getrennt voneinander vorangetrieben“, sagt Tanja Weber. Doch sollte tatsächlich Tempo 30 in der Straße dauerhaft kommen, werde das natürlich mitbetrachtet, bevor Maßnahmen ausgeführt werden.