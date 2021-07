Brass im Gras im Bauernhausmuseum

Das Blasmusik-Open Air Brass im Gras findet im Rahmen des OEW-Kultursommers am Samstag, 7. August, um 18.30 Uhr im Bauerhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg statt. Bereits jetzt können laut Pressemiteilung des Landratsamtes Ravensburg Tickets für die Open Air-Veranstaltung mit den „Fexern“ und „Fättes Blech“ auf tickets.schwaebische.de erworben werden.

„Fättes Blech“ blasen laut Veranstaltungsankündigung mit ihrem Mix aus Hip-Hop, Pop und Jazz einen „ganz eigenen und energiegeladenen Sound in die Welt der bodenständigen Blasmusik und verpassen ihr so eine gehörige Verjüngungskur“. Moderne Arrangements und jugendlicher Charme – damit würden auch die „Fexer“ seit mehr als 15 Jahren die Blasmusikszene begeistern, heißt es weiter. Die Besetzung mit Tuba, Trompete und Flügelhorn mache das Trio zur wohl kleinsten Blaskapelle der Welt.

Aufgrund der aktuellen Situation wird auf dem Onlineticketportal zunächst die Hälfte der Tickets freigeschaltet, ein weiteres Kontingent folgt rund zwei Wochen vor der Veranstaltung, wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg weiterhin niedrig bleibt, schreibt das Landratsamt. Der Ticketverkauf läuft über alle Vorverkaufsstellen von Reservix im gesamten Bundesgebiet sowie online unter www.reservix.de oder tickets.schwaebische.de.

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Harald Sievers veranstaltet der Landkreis Ravensburg 2021 zum fünften Mal den OEW-Kultursommer. Die Veranstaltungsreihe will besonders markante kulturelle Lichtblicke in der Region stärken. Zu den etablierten Veranstaltungen – dem Einhaldenfestival, den Internationalen Wolfegger Konzerten, dem Isny Opernfestival – gesellen sich jährlich die Blasmusikveranstaltung Brass im Gras und ein über einen Wettbewerb ausgewähltes Projekt. Der Wettbewerbsgewinner in diesem Jahr ist „Umanand – Kultur im Parcour".

Aktuelle Informationen zu den am OEW-Kultursommer teilnehmenden Projekten sind auf www.kultursommer.rv.de und über Verlinkungen auf die projekteigenen Kanäle zu finden. Alle Programmpunkte würden das Infektionsrisiko mit umfassenden Hygienekonzepten so gering wie möglich halten, verspricht das Landratsamt.