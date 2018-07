Brasiliens „Seleção“ auf dem Weg nach Südafrika

Brasília (dpa) - Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg nach Südafrika. Das Team von Nationaltrainer Carlos Dunga wurde von Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília mit den Worten „Viel Glück“ verabschiedet und machte sich danach auf den Weg zum Flughafen.

Der fünffache Weltmeister gilt als einer der Favoriten der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde und wird am Donnerstag in seinem Mannschaftsquartier in Johannesburg erwartet. Nach dem deutschen WM-Vorrunden-Gegner Australien ist Brasilien, die zweite Mannschaft, die in Südafrika eintrifft. Die DFB-Elf wird am 6. Juni aufbrechen und am 7. Juni am Kap landen.

Ein erste fünftägige Vorbereitung hatte die „Seleção“ im südbrasilianischen Curitiba absolviert. Dort nahm auch der an einer Oberschenkelverletzung laborierende Mittelfeld-Star Kaká (Real Madrid) erstmals wieder am Training teil. Die Spieler wurden in Curitiba von den Fans mit Sambamusik und Trommeln verabschiedet. Vor dem WM-Turnier stehen noch Freundschaftsspiele gegen Simbabwe (2. Juni) und Tansania (7. Juni) an. Dazu reist die „Seleção“ in die Länder der jeweiligen Testspielgegner.

Brasilien führt die FIFA-Weltrangliste an und trifft in Südafrika in der Gruppe G auf Portugal, Nordkorea und die Elfenbeinküste.