Brasiliens Fußballer starten nach Südafrika

Brasília (dpa) - Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg nach Südafrika. Sie wird morgen in ihrem Mannschaftsquartier in Johannesburg erwartet. Der fünffache Weltmeister gilt als einer der Favoriten der am 11. Juni beginnenden Fußball-WM. Nach dem deutschen WM-Vorrunden-Gegner Australien ist Brasilien die zweite Mannschaft, die in Südafrika eintrifft. Die DFB-Elf wird am 6. Juni aufbrechen und am 7. Juni am Kap landen.