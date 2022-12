Brasiliens Fans mit erneuter Botschaft an Idol Pelé

Brasiliens Fans haben ihrer Fußball-Legende Pelé bei der WM in Katar eine weitere besondere Aktion gewidmet. Für die einstige Nummer zehn der Seleção enthüllten sie nach zehn Minuten während des Achtelfinales gegen Südkorea eine Fahne mit dem Konterfei des Idols.

Pelé befindet sich seit mehreren Tagen im Krankenhaus in São Paulo. Laut Medienberichten schlägt die Chemotherapie bei ihm nicht mehr an. Der 82-Jährige selbst meldete sich zwischenzeitlich via Instagram und berichtete, dass er stark und voller Hoffnung sei. Schon beim 0:1 im abschließenden Vorrundenspiel gegen Kamerun hatten die Fans der Brasilianer zwei große Trikots in die Höhe gehalten mit der Botschaft: „Werd bald gesund.“

