Hamburg (dpa) - Unbekannte haben in Hamburg erneut Autos angezündet. Im Stadtteil Bramfeld gingen fünf Autos in Flammen auf. Weitere fünf Wagen steckten Täter in Eidelstedt in Brand. Von den Brandstiftern fehlt jede Spur. Die Ermittlungen laufen. In der Hansestadt werden seit Monaten nachts Autos angezündet, seit Jahresbeginn waren es mehrere Dutzend.