Brandalarm: Feuerwehr rückt in die Innenstadt aus

Weil die Brandmeldeanlage des Gebäudes der sozialen Einrichtung Mariaberg in der Sigmaringer Antonstraße ausgelöst hat, ist am Donnerstagnachmittag die Sigmaringer Feuerwehr ausgerückt. Weil in dem Gebäude auch Wohneinheiten lägen, gebe es dort eine automatische Brandmeldeanlage, sagt Feuerwehr-Kommandant Jürgen Bossert. In einer der Wohnungen habe ein Brandmelder ausgelöst. Was der Grund dafür war, sei allerdings nicht bekannt. „Es hat aber nicht gebrannt“, sagt er.

Aufgrund des Alarms waren mehrere Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr und auch die Polizei angerückt. Der Verkehr auf der Antonstraße kam deshalb kurz zum Erliegen. Da es nicht gebrannt hat, konnte die Feuerwehr das Gebäude aber schnell wieder freigeben und die Fahrzeuge wieder abrücken.