Brand, Netflix und „Spaziergänge“: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Das neue Jahr startet im Landkreis Biberach bereits mit einigen Aufregern und interessanten Schlagzeilen. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren?

Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau diesen Service bieten. Passend zum Beginn des neuen Jahres wollen wir für den Landkreis Biberach diese neue Online-Rubrik starten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Zu Beginn der Woche haben Hunderte Menschen überall in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht und bei einem sogenannten „Spaziergang“ ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen der Regierung zum Ausdruck bringen wollen. Diese „Montagsspaziergänge“ sind inzwischen auch im Landkreis Biberach angekommen. Unter anderem trafen sich Menschen in Biberach, Laupheim und Riedlingen am Montagabend vor den Rathäusern.

Inka Engler hat sich in Corona-Zeiten ihr eigenes Business aufgebaut. Die vierfache Mutter aus Stafflangen produziert und verkauft natürliche Hautpflegeprodukte unter dem Geschäftsnamen Treats-Yourself. Wir haben ihr Konzept vorgestellt.

Außerdem hat Schwäbische.de das Geheimnis um den Urheber des Videoclips, der im Netflix-Film „Don’t look up“ zu sehen ist, gelüftet. Unser Anruf beim Urheber des Clips kam für ihn völlig überraschend.

In einem historischen Gebäude hat es am Dreikönigstag in Haslach gebrannt. Ein Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, die Polizei hat bereits eine Vermutung, was der Brand verursacht hat.

Die wichtigsten Themen im Überblick:

