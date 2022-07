Brand in Ulm: Menschen mussten über Drehleiter gerettet werden

Am Sonntag brannte es in einem Keller in Ulm. Gegen 23 Uhr stellte ein Zeuge Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Söflinger Straße fest. Er alarmierte die Feuerwehr, weil er ein Feuer im Keller vermutete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigten den Verdacht. Sie stellten fest, dass alle Kellerverschläge, die aus Holz waren, brannten. Von dort stieg schwarzer Rauch ins Treppenhaus.

Menschen wurden über Drehleiter gerettet

Durch die starke Rauchentwicklung war es drei Bewohnern des Hauses nicht mehr möglich, das Gebäude über das Treppenhaus zu verlassen. Die Feuerwehr brachte diese Menschen über eine Drehleiter aus dem Haus.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass keine Menschen verletzt wurden. Der Schaden am Gebäude liegt nach ersten Schätzungen der Feuerwehr bei 50.000 Euro bis 100.000 Euro. Ein Beschäftigter der SWU musste den Strom für die rechte Haushälfte abklemmen. Die Bewohner der rechten Haushälfte kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Die Bewohner der linken Haushälfte konnten nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Sie wird nun von der Polizei ermittelt.