Brand in Tiefgarage: Täter klauen Feuerlöscher

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr, in der Brucknerstraße zu einem Brand in einer Tiefgarage kam, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Die bisher unbekannten Täter haben nach dem bisherigen Ermittlungsstand einen Motorroller angezündet und Feuerlöscher geklaut.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich mehrere Unbekannte Zutritt zur Tiefgarage und zündeten den darin geparkten Motorroller an. Die Täter versprühten mehrere Feuerlöscher und ergriffen daraufhin die Flucht.

Durch den Brand sowie die erhebliche Rauchentwicklung entstand den ersten Einschätzungen zufolge Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Fünf Feuerlöscher, die im Waldgebiet hinter der über die Friedrichshafener Straße verlaufenden Fußgängerbrücke aufgefunden wurden, werden nun kriminaltechnisch auf Spuren untersucht.

Wollten die Täter den Brand löschen?

Warum die Feuerlöscher versprüht wurden, sei noch Teil der Ermittlungen, erklärt ein Polizeisprecher. Ob damit der Brand gelöscht werden sollte, sei noch unklar. Auch, ob der Roller gezielt in Brand gesteckt wurde oder zufällig ausgewählt wurde, müsse noch ermittelt werden. Klar sei, dass die Tür zur Tiefgarage geschlossen, aber nicht verschlossen gewesen sei.

Der Brand sei recht spät erst an die Feuerwehr und die Polizei gemeldet worden, sagt der Polizeisprecher. Ein Zeuge habe bemerkt, dass sein Auto verrußt gewesen sei. Daraufhin sei der ausgebrannte Motorroller entdeckt worden.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die in der fraglichen Nacht im näheren Umfeld des Brandes Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.