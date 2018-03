Brand in Oettinger Gewerbegebiet

Am Freitagnachmittag ist im Oettinger Gewerbegebiet ein Teil einer Produktionshalle in Brand geraten. Nach ersten polizeilichen Feststellungen war an der Ostseite der Halle eine Tonne mit Abfällen eines Mehrkomponentenklebers abgestellt.

In unmittelbarer Nähe dieser Tonne waren in einem Außenregal Holzdielen gelagert. Vermutlich haben sich die Abfälle in der Tonne erhitzt und in der Folge zu brennen begonnen. Das Feuer griff dann in der Folge auf die Holzdielen und auf die Gebäudefassade über. Mehrere alarmierte Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, so dass nur eine Seite der Halle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Brandschaden auf ungefähr 40 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden von der Kriminalpolizei Dillingen geführt.