Zu einem Brand in einem Gebäudeanbau in Nordhofen (Kirchberg) sind die Feuerwehren aus Kirchberg/Iller und Erolzheim am Sonntag gegen Mittag alarmiert worden. Hier war in einem Anbau, in dem auch die Heizungsanlage verbaut ist, ein Brand ausgebrochen.

Bei Ankunft hatten die ersten Löschversuche der Anwohner bereits Wirkung gezeigt, sodass von der Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle des Gebäudes vorgenommen werden mussten. Mit im Einsatz war auch der Rettungsdienst sowie die Polizei.