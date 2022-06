Brand in Firmengebäude

Friedrichshafen (sz) - Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienjstag gegen 6.30 Uhr wegen eines Brandes in einer Firma in die Eckenerstraße ausgerückt. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Heizungsraum kam es dort zu einem Feuer, teilt die Polizei mit. Die Wehrleute, die mit etwa 20 Kräften am Ereignisort waren, konnten das Feuer rasch löschen und lüfteten die verrauchte Lagerhalle im Anschluss.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 50 000 Euro. Ein Mitarbeiter, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, hatte schnell reagiert und zur Löschdecke gegriffen, wodurch er mutmaßlich Schlimmeres verhindern konnte.