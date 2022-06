Brand in Firma für Verpackungstechnik

Zu einem Brand in einer Firma für Verpackungs- und Schaumstofftechnik ausrücken mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Mittwoch gegen 9 Uhr. Das teilt die Polizei nun mit. In dem Betrieb am Buchenweg war es an einer Maschine unter starker Rauchentwicklung zu einem Brand gekommen. Beschäftigten des Betriebes gelang es nicht, das Feuer mit eigenen Mitteln unter Kontrolle zu bekommen. Die alarmierten Feuerwehren aus Mönchweiler, Villingen und St. Georgen evakuierten die rund 45 Mitarbeiter des Betriebes. Etwa 50 Helfer waren bei der Brandbekämpfung eingesetzt und haben das Feuer gelöscht. Verletzte gab es nicht. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 250 000 Euro. Brandermittler der Polizei nahmen an der Unglücksstelle ihre Arbeit mit der Suche zur Brandursache auf.