Brand in einem Wohnhaus in der Grüninger Siedlung

Riedlingen (sz) - Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Riedlingen: Der Integrierten Leitstelle Biberach war (ILS) ein Feuer in einem Wohnhaus in der Grüninger Siedlung gemeldet worden.

Um 14.23 Uhr wurde die Abteilung Riedlingen alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellte die Feuerwehr fest, dass es in einem Zimmer im 1. Obergeschoss des Hauses brannte. Ein Bewohner hatte bereits Löschversuche unternommen. Ihm war es auch gelungen, das Feuer damit einzudämmen. Allerdings musste er vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasinhalation untersucht und betreut werden, berichtet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor. Um eine weitere Verrauchung des Gebäudes zu vermeiden, wurde an der Wohnungstüre ein „Rauchvorhang“ eingebaut. Aus einem Zimmer wurden noch glimmende Reste eine Polstergarnitur ins Freie verbracht und dort abgelöscht.

Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen wurde ein Drucklüfter eingesetzt. Die Brandstelle wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, danach wurde das Gebäude an die Bewohner übergeben. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Die Riedlinger Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, ebenso ein Rettungswagen des DRK und die Polizei.