In einem Asylheim in der Kochstraße in Gaildorf ist am frühen Samstagmorgen gegen 6.42 Uhr ein Brand in einem Zimmer ausgebrochen. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und griff nicht auf das Gebäude über.

Ein Teil dieses wurde jedoch unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.