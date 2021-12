Brand eines Streufahrzeugs: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Schreck am frühen Morgen für einen Streufahrzeugfahrer: Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen hat ein kleiner Traktor auf dem Werksgelände der Firma Alpla an der Daimlerstraße in Markdorf Feuer gefangen. Der Brand drohte auf eine angrenzende Lagerhalle mit Kartons und Waren überzugreifen. Die Feuerwehr Markdorf verhinderte Schlimmeres.

Alarm um kurz nach sechs

Wegen der ausgelösten automatischen Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb an der Daimlerstraße wurde am frühen Dienstagmorgen kurz nach sechs Uhr die Freiwillige Feuerwehr Markdorf Abteilung Markdorf-Stadt alarmiert.

Schon auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte sei aus der betroffenen Firma die Rückmeldung gekommen, dass tatsächlich Rauch in einer Halle wahrnehmbar sei. Bei der Erkundung vor Ort zeigte sich laut Feuerwehr, dass es nicht in der Firma selbst brannte, sondern ein Feuer außerhalb und hinter der Halle, auf einem Grundstück an der Ravensburger Straße, sichtbar war.

Fahrer erleidet Schock

Hier stand ein Kleintraktor eines Hausmeisterservice in Vollbrand und der Rauch Richtung Lagerhalle hatte dort die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es habe sich um ein Streufahrzeug gehandelt, erklärt eine Polizeisprecherin. Der Motor sei abgestellt worden und kurz darauf habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Der Fahrer habe unter Schock gestanden.

Ein kleiner Traktor hat auf einem Werksgelände Feuer gefangen. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Da die Gefahr des Übergreifens des Brandes auf die Halle bestand, wurde direkt die Abteilung Riedheim zur Verstärkung alarmiert, heißt es von der Feuerwehr weiter. In der Halle seien Kartons und Waren gelagert. Auch Mitarbeitende seien bereits vor Ort gewesen.

Einsatzkräfte in Atemschutz löschen Feuer

Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz kühlte die Hallenwand und löschte den Traktor ab. Mit der Wärmebildkamera wurden laut Feuerwehr die Räumlichkeiten der Halle kontrolliert, die Fassade war durch die Hitze stark beschädigt. Weiter wurde über die Drehleiter die Dachhaut kontrolliert. Hier sei nichts festgestellt worden.

Wegen der Alarmierung durch die Brandmeldeanlage und durch das daraus resultierende schnelle Eingreifen durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, konnte größerer Schaden verhindert werden. Der Traktor brannte allerdings vollkommen aus.

Der Traktorfahrer wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus transportiert, Einsatzkräfte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Auch die Mitarbeitenden der Firma blieben unverletzt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Markdorf mit sieben Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst war mit zwei Einsatzkräften vor Ort, das DRK ebenfalls mit zwei. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden am Fahrzeug und der Hallenwand auf 12 000 Euro. Einsatzende war gegen 8.30 Uhr.