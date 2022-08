In der Nacht zum Samstag sind in Achstetten drei Gebäude eines Bauernhofes abgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer kurz vor Mitternacht an einem der Gebäude aus. Durch Funken schlug das Feuer dann auf zwei große Scheunen über. 200 Feuerwehrleute waren bei dem Großeinsatz dabei, sie konnten ein Wohnhaus vor den Flammen retten. Über Brandursache und Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.