In Friedingen ist es am Mittwoch bei Erntearbeiten zu einem Brand gekommen. Gegen 19.15 Uhr presste ein Traktorfahrer mit seinem angehängten Gerät Strohballen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an dem Gerät fing das Stroh Feuer. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Der Sachschaden blieb gering.