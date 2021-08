Bräschdleng sammeln für Flutopfer.

Biberach (sz) - Die Bräschdleng waren in der Schützenwoche unterwegs, um in der Biberacher Innenstadt ihre Lieder an den Mann und an die Frau zu bringen. Es war für die Bräschdleng klar, dass ihr übliches Platzkonzert auf dem Marktplatz nicht in der gewohnten Form stattfinden konnte. Stattdessen zogen sie mit einer anderen Mission los. Ausgestattet mit einem „Riesenbräschdleng“ als Spardose; entschlossen, die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. 1350 Euro wurden ersungen. Der Chor hat auf 2000 Euro aufgerundet, einzelne Sänder erhöhten den Betrag noch einmal auf 4200 Euro, die an „Hochwasserhilfe Kreis Ahrweiler“ überwiesen wurden. Foto: privat