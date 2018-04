Brüder Otto belegen die Plätze zwei und drei

Neo Otto von der Rad-Union Wangen durfte sich am vergangenen Samstag bei der offenen Bayerischen Bergmeisterschaft im Rennen der U 15 mit den stärksten Fahrer aus Bayern messen. Gefahren wurden drei bergige Runden mit je 9,5 Kilometern. Das schöne Wetter trug dazu bei, dass das Rennen gleich zu Beginn hart und schnell gefahren wurde. Doch an der langen Steigung am Ende der ersten Runde trennte sich gleich die Spreu vom Weizen. Drei Fahrer enteilten dem Feld, das geschlossen hoch fuhr und oben am Berg einen Rückstand von einer halben Minute hatte. Neo Otto war einer der aktivsten Fahrer im Feld, die sich durch gute Führungsarbeit ablösten, um den Vorsprung der Ausreißer zu verringern.

Zu Beginn der Schlussrunde stellte das Feld zwei der enteilten Fahrer wieder, während sich der spätere Sieger aus Ansbach alleine an der Spitze hielt und sogar seinen Vorsprung weiter ausbaute. Der Unionsfahrer versuchte auf der letzten Runde nochmals vom Feld wegzusprinten, jedoch ohne Erfolg und konzentrierte sich auf den Schlussanstieg. Am letzten Berg folgte eine Attacke nach der anderen. Neo mischte ganz vorne mit und fuhr am Hinterrad eines Biberacher Fahrer um die letzte Kurve 300 Meter vor dem Ziel. Der Wangener zog den Sprint unwiderstehlich an, so wie er es vor dem Rennen mit seinem Trainer besprochen hatte. In der leicht abfallenden, engen und kurvigen Zielankunft konnte Neo Otto nicht mehr überholt werden und sprintete auf den zweiten Platz.

Am Sonntag fuhr Malcom Otto beim Burggener Straßenpreis sein erstes Rennen in der U 13 Klasse. Für den Unionsfahrer war es wichtig in dieser Altersklasse, sich an die neuen und längeren Renndistanzen zu gewöhnen und möglichst gut im Feld mitzufahren. Auf der welligen acht km-Runde wollte sich Malcom möglichst lange im Feld aufhalten, um so noch Kraft für den Schlusssprint zu haben. Doch auch hier wurde von Anfang an ein Ausscheidungsrennen gefahren. Der Wangener machte schon im Trainingslager in Italien am Berg eine gute Figur, fuhr stark mit und befand sich nach der ersten Runde gleich in der dreiköpfigen Spitzengruppe. Der Vorsprung zu den folgenden Gruppen vergrößerte sich ständig und so stand einer Stockerl-Platzierung nichts mehr im Wege. Doch leider wurde das Schülerrennen durch das parallel stattfindende Jedermannrennen beeinflusst.

Erster großer Erfolg in dieser Saison

Nachdem dieses etwa 30-köpfige Feld die U13-Spitzenfahrer aufgefahren hatten, fuhren die beiden Konkurrenten von Malcom bei den Jedermänner mit und bauten so den Vorsprung aus. Malcom konnte dieses hohe Tempo nicht halten und fuhr die letzten Kilometer alleine ins Ziel. Somit sicherte er sich Platz drei und verbuchte seinen ersten großen Erfolg in dieser Saison.