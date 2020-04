Brüder finden Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg

Zwei 17 und 19-jährigen Brüder aus Viktorsberg haben am 18. April eine alte Handgranate in einer Höhle gefunden wurde. Abwechselnd stiegen die Brüder in die circa acht bis zwölf Meter tiefe Höhle ab, während sie sich jeweils gegenseitig von der Oberfläche aus sicherten. Einer der beiden Brüder barg laut Polizeibericht einen zunächst unbekannten Gegenstand mit seinem Rucksack und einer provisorischen Seilwinde aus der Höhle. Im Freien angelangt, sahen die beiden, dass es sich um eine alte Handgranate handeln könnte, worauf sie ihren Vater anriefen, der kurz darauf die Polizei über den Fund verständigte. Der durch die Polizeiinspektion Sulz gerufene sprengstoffkundige Beamte identifizierte den Gegenstand als stark oxidierte Eihandgranate 39 aus dem Zweiten Weltkrieg.

Da in der Höhle weitere Kriegsrelikte vermutet wurden, fand am 23. April eine präventive Nachsuche in der schmalen Höhle durch den sprengstoffkundigen Beamten (SKO-Beamten) mit Unterstützung durch die Alpine-Einsatzgruppe der Polizei statt. Dabei konnten jedoch keine weiteren Waffen aufgefunden werden.

Aufgrund der bestehenden Gefahren, insbesondere der Absturzgefahr für Wanderer, wurde seitens der Gemeinde Viktorsberg der Eingang zur Höhle mittels Eisenschienen und Steinen dauerhaft verschlossen. Die geborgene Eihandgranate wurde vom Entminungsdienst abgeholt und fachgerecht entsorgt.