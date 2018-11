Seit rund einem Jahr nimmt der Landkreis Ravensburg an dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ teil. Damit fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend niederschwellige Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten. Von 2017 bis 2020 erhalten die geförderten Standorte dafür jeweils bis zu 150 000 Euro pro Jahr.

Die Angebote richten sich gezielt an Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von Kindertagesbetreuung erreicht werden. Im Landkreis Ravensburg nehmen sich vier Fachkräfte, die an Kitas in Wangen, Isny, Bad Waldsee und Ravensburg angebunden sind, dem Thema „Früher Einstieg in die Bildung“ an. Hand in Hand mit den Fachkräften der Kitas widmen sie sich den Eltern und Kindern, informieren über Erziehung, Bildung und Werte und „übersetzen“ bei Herausforderungen oder Schwierigkeiten mit anderen Institutionen und Behörden.

Weitere Infos zum Programm „Kita-Einstieg“ gibt es unter www.fruehe-chancen.de/kita-einstieg oder über die Koordinierungs- und Netzwerkstelle beim Jugendamt (Melanie Dittus, Telefon: 0751 / 853214, E-Mail: melanie.dittus@landkreis-ravensburg.de).