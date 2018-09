Ellwangen-Röhlingen (mab) - Die marode Holzbrücke zwischen Sechtaweg und Zehentstrasse in Röhlingen wird saniert. Eine jährliche Überbrüfung des hat erhebliche Mängel ergeben. Die Holzbrücke soll durch eine Stahlbrücke ersetzt werden. Damit war der Ortschaftsrat einverstanden.

Schon seit mehreren Jahren weiß die Stadt Ellwangen um den schlechten Zustand der Brücke. Insbesondere die Holzträger weisen morsche Stellen auf. Die Holzbrücke soll nun gegen eine wartungsarme Stahlbrückenkonstruktion ersetzt werden. „Eine Sanierung der bestehenden Holzbrücke wäre zu unwirtschaftlich“, meint Pilenza. Die Baumaßnahme soll noch im November umgesetzt werden und kostet knapp über 76 000 Euro.

Zum ersten Mal hat Ortschaftsrat Röhlingen in den umgebauten Räumen in der Grundschule Röhlingen getagt. Die Vereins- und Versammlungsräume des FC Röhlingen dienen auch dem Ortschaftsrat als Sitzungsort. Der Raum ist größer und es gibt technische Hilfsmittel wie einen Beamer. „Ich kenne keine Gemeinde- und Ortschaftsrat, der über so tolle Sitzungs- und Versammlungsräume mitten im Grünen verfügt wie wir“, freute sich Ortsvorsteher Hans-Peter Müller.

Kanal in der Beethovenstraße wird verbessert

Die Themen waren dann weniger erfreulich. Das Starkregenereignis am 10. Mai mit stellenweise 80 bis 100 Litern Regen pro Quadratmeter in einer Stunde, hat Schwachstellen in der Kanalisation aufgedeckt. Dabei ist im Besonderen die Beethovenstrasse in den Fokus des Tiefbauamts gerückt. Dort hat es erhebliche Überschwemmungen gegeben. Die Kanalrohre seien zwar genügend groß, um das im Zweijahresschnitt berechnete Oberflächenwasser abzuführen. Trotzdem komme es immer wieder zu Überschwemmungen, so der Leiter des Tiefbauamtes Ellwangen, Marco Pilenza. Deshalb hat sich die Stadt entschlossen, Verbesserungen vorzunehmen. An einem besonders neuralgischen Punkt sollen auf einer Länge von 120 Metern größere Kanalrohre verbaut werden. Das soll 2019 zügig umgesetzt werden.

Vor Beginn der Sitzung hatte der Ortschaftsrat im neuen Baugebiet Beinig eine Auswahl an neuen Straßenlaternen begutachtet. Die neue Leuchten-Generation verfügt über eine sparsame und effiziente LED-Technik und hat eine automatischen Nachtschaltung die nochmals 50 Prozent an Stromkosten einspart, bei nur geringerem Lichtverlust.