Brücke über die Lauchert wird ersetzt

In Sachen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Lauchert im Sigmaringendorfer Ortsteil Laucherthal muss etwas passieren. Die Tragkonstruktion ist derartig morsch, dass sie kaum noch als verkehrssicher durchgeht. Der Gemeinderat hat daher entschieden, die Holzbrücke durch eine neue aus Aluminium zu ersetzen. Am Donnerstag war Ortstermin mit allen beteiligten Parteien.

„Wir haben die Dekra Anfang des Jahres beauftragt, die Brücke zu prüfen“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. Das Ergebnis sei eindeutig ausgefallen: „Es ist Eile geboten.“ Für die Gemeinde war am Donnerstag die stellvertretende Hauptamtsleiterin Carolin Schoßer beim Ortstermin, sie koordiniert das Projekt. „Einen weiteren Winter würde die Brücke nicht überleben“, sagt auch sie.

Ziel sei es deshalb, den Neubau möglichst noch vor dem Winter zu realisieren, denn spätestens dann müsste die jetzige Brücke gesperrt werden. Für die Variante aus Aluminium habe sich der Gemeinderat insbesondere deshalb entschieden, weil das Material leicht und vor allem langlebig sei.

Mit im Boot bei der Planung sind Erdgas Südwest, die Telekom und das Planungsbüro Kovacic aus Sigmaringen. „Das ist erforderlich, weil unter der Brücke eine Gasleitung und ein Glasfaserkabel verlaufen“, sagt Schoßer. Von Seiten der Gemeinde liegen dort außerdem Leitungen für die Straßenbeleuchtung. Da eine Spülbohrung an dieser Stelle technisch nicht möglich sei, hätten sich die Beteiligten auf den Bau eines Provisoriums verständigt, sagt Schoßer. Zwei Bäume neben der Brücke würden dafür als Säulen benutzt, „dazu kommt ein Gerüst als dritte Säule“. Darauf soll ein Gitterträger platziert werden, an dem die Leitungen vorübergehend befestigt werden können.

Die Gemeinde muss den Abbruch der alten und den Bau der neuen Brücke jeweils ausschreiben. Immerhin: „Die Fundamente aus Beton können wir wiederverwenden, die müssen wir lediglich anpassen“, sagt Schoßer. Die Verwaltung hoffe, den Brückenbau in der Juli-Sitzung des Gemeinderats vergeben zu können. „Das Provisorium macht ein Gerüstbauer wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten.“ Die Brücke über die Lauchert wird im Vergleich zur jetzigen etwas breiter: Derzeit ist sie 34 Meter lang und innen 2,24 Meter breit. „Die Neue muss innen auf 2,50 Meter erweitert werden“, sagt Carolin Schoßer. Dafür würden die Fundamente an der Seite verbreitert.