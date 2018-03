Boxteam erreicht 8:8 – Aber nur Mahmuti siegt

Das drei Runden andauernde Duell des siegreichen Kushtrim Mahmuti gegen Kito Feriz ist frenetisch bejubelt worden, doch für die Wertung des 3. Bodensee-Cups ist Mahmutis 54. Triumph im 65. Kampf wertlos gewesen. Bereits nach dem dritten Kampfabend des Boxteams Langenargen, das wieder von Faustkämpfern des Baden-Württembergischen Boxverbands (BVBW) verstärkt wurde, ist der Cupsieger von 2016 aus dem Rennen. Das 8:8 gegen das gastgebende österreichische Leistungszentrum West in Dornbirn war in dem länderübergreifenden Wettbewerb zu wenig, um vor dem abschließenden Vergleich gegen die Boxgemeinschaft Ostschweiz noch Chancen auf den zweiten Gesamtsieg zu haben.

Dornbirns Trainer Toni Schrott, der sich seit Beginn des ersten Bodensee-Cups mit Langenargens Coach Thomas Schuler stetig Streitgespräche lieferte, überraschte nach dem letzten Gong alle Beteiligten: „Da zwei Boxer von uns das geforderte Gewicht nicht gebracht haben, ging der Vergleich eigentlich 8:8 aus“, so der Verantwortliche des LZ West, dem mit seiner Staffel der zweite Triumph fast nicht mehr zu nehmen ist. In den sechs Wertungskämpfen zuvor konnte lediglich Mahmuti seinen Kampf für sich entscheiden, die anderen fünf Boxer der Gäste steckten ausnahmslos Niederlagen ein. Was eigentlich ein 11:7 für die Österreicher bedeutete.

Für Pascal Stern, verantwortlicher Landestrainer des BVBW, ein Unding. „In zwei Kämpfen wurde der falsche Sieger ausgerufen. Aber in Österreich ist es fast unmöglich, nach Punkten zu gewinnen“, so der Aalener, der zeitweise kopfschüttelnd allein in der Ringecke saß.

Der vierfache Landesmeister Rudolf Hoffmann (Heidelberg) gegen den viermaligen österreichischen Meister Dschamalai Mezhidov (Wien/der wie Mahmutis Gegner das Gewicht nicht brachte) sowie David Grönig (Villingen-Schwenningen) gegen Shakeb Waziri (Innsbruck) sah der ehemalige Ravensburger Stern (Champ Boxing) als Sieger, Leon Ferle (VS) gegen Malik Bairamov (Salzburg) und Marcel Mahmoud Kouka (Lindenberg) gegen den um einen Kopf größeren Leon Onica zogen zurecht den kürzeren.

16-jähriger Lindauer bietet beherzten Kampf

Ebenfalls geschlagen geben musste sich Secho Ayküz, der Neuzugang des Boxteams Langenargen. Allerdings bot der 16-jährige Lindauer einen beherzten Kampf, der nicht nur einmal mit Szenenapplaus bedacht wurde. „Für seinen ersten Einsatz im Cup hatte ich mir eigentlich jemanden anderen gewünscht“, atmete Thomas Schuler tief durch.

Denn Dzhabrail Elsanov (Wien) kletterte mit der Empfehlung von 17 Siegen in 18 Kämpfen in den Ring. Doch Baden-Württembergs Titelträger Ayküz, der schon Nachwuchsmeister in Niedersachsen war, als er vor zwei Jahren beim VfB Friedrichshafen anheuerte, schlug sich prächtig und präsentierte sich durchwegs auf Augenhöhe. Weltergewichtler Kushtrim Mahmuti hatte mit seinem Gegenüber Feriz, 2016 Österreichischer Meister, mehr Mühe als erwartet. Den Grund lüftete Schuler erst nach dem Kampf: „Kush war grippegeschwächt, ab der zweiten Runde fehlte ihm der Dampf.“

Den über 300 Boxfans gefiel das Duell, das von einem offenen Schlagabtausch nach dem anderen geprägt wurde, auch wenn der Langenargener dieses Mal die Deckung nicht so sehr vernachlässigte.

In der dritten Runde wurde Feriz angezählt, nachdem ihm der vierfache Landesmeister rund DM-Fünfte vermehrt Kopf- und Körpertreffer zufügen konnte.

„Das waren geile Kämpfe, vor allem der letzte (Mahmuti-Feriz; Anmerk.). Die Urteile gingen in Ordnung, es saßen auch zwei Kampfrichter des BVBW am Ring“, entgegnete BC-Dornbirn-Obmann Ivan Obradovic der Feststellung Pascal Sterns. Die Österreicher haben vor ihrem letzten Kampfabend in der Schweiz alle Trümpfe in der Hand, den Cup erfolgreich zu verteidigen. Wermutstropfen vor allem für die Zuschauer war, dass sich sämtliche Wertungskämpfe im Feder- bis Weltergewicht abspielten, die allerorten so beliebte Schwergewichtsklasse konnte nur in Rahmenkämpfen verfolgt werden.

Das heimische Boxteam hatte seine Chancen eigentlich schon bei der Niederlage gegen die Eidgenossen verspielt, so meinte Toni Schrott in Richtung seines Kontrahenten Thomas Schuler: „Wie konntet ihr denn gegen die Schweiz verlieren?“