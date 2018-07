Boxer Brähmer verliert Weltmeister-Titel

Hamburg (dpa) - Profiboxer Jürgen Brähmer hat seinen Weltmeister-Titel am grünen Tisch verloren. Der Weltverband WBO erkannte dem 32 Jahre alten Halbschwergewichtler den Titel ab, weil er den für Samstag in London vorgesehenen Kampf gegen den Briten Nathan Cleverly wegen einer Verletzung am Auge abgesagt hatte. Als Weltmeister wurde der bislang als Interimschampion geführte Waliser Cleverly eingesetzt. Dieser verteidigt den Titel wie vorgesehen am Samstag in London. Gegner ist sein Landsmann Tony Bellew.