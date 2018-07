„Boss“ Ribéry bringt Frankreich zum Träumen

Lens (dpa) - Franck Ribéry macht den skeptischen Franzosen zweieinhalb Wochen vor Beginn der Fußball-WM wieder Mut. Beim 2:1 (1:1)-Heimsieg Frankreichs über Costa Rica in Lens war der Dribbelkünstler von Bayern München der beste Spieler auf dem Platz.

„Wir müssen diese Lust und Unbekümmertheit bewahren“, schwärmte Trainer Raymond Domenech nach dem ersten von drei Testspielen. Das Fachmagazin „France Football“ nannte Ribéry den „Boss“, die Zeitung „France-Soir“ titelte: „Diese Blauen haben doch Lust!“. Das Team habe eine „kühne Offensive“ und eine Dynamik gezeigt, die „seit vielen Monaten vermisst worden war“.

Vor 40 000 Zuschauern waren die Hausherren im Stadion Félix- Bollaert vor allem nach der Pause deutlich überlegen. Das Siegtor fiel allerdings erst in der 83. Minute. Der 25-jährige Stürmer Mathieu Valbuena von Meister Olympique Marseille traf in seinem ersten Länderspiel schon 17 Minuten nach seiner Einwechslung. Die Mittelamerikaner, im WM-Playoff an Uruguay gescheitert, waren durch Carlos Hernández (12.) in Führung gegangen. Zehn Minuten später lenkte Douglas Sequeira den Ball nach einer Ribéry-Flanke ins eigene Netz.

„Die Blauen sind auf gutem Wege“, meint die Zeitung „Le Figaro“. Der amtierende Vizeweltmeister zeigte allerdings Schwächen im Abschluss. Ein ums andere Mal scheiterten Ribéry, Sidney Govou, Nicolas Anelka und der nach der Pause eingewechselte Thierry Henry an den überragenden Gästetormann Keylor Navas (22). Auch die Abwehr stand bei einigen Kontern der Gäste, die im WM-Playoff an Uruguay gescheitert waren, nicht immer sicher. Der seit Ende März an einer Wadenverletzung laborierende Kapitän und Abwehrchef William Gallas wurde aber immerhin in der ersten Hälfte erfolgreich getestet.

Nach einem ersten einwöchigen Trainingslager im Alpendorf Tignes und dem Test gegen Costa Rica geht es für Frankreich am Donnerstag weiter nach Tunesien. Die „Équipe Tricolore“ trifft in der WM-Gruppe A auf Uruguay, auf Mexiko sowie auf das Team von Gastgeber Südafrika.