Diese Neuregelung dürfte den Verkäuferinnen im Ellwanger Rewe-Supermarkt vermutlich den allerletzten Nerv in der Corona-Pandemie gezogen haben. Seit einigen Tagen darf ihr Markt nur noch von Kunden mit Einkaufswagen betreten werden. Egal, ob von ein großer oder kleiner Einkauf geplant ist. Bei vielen Menschen stößt das auf Unverständnis. Nicht wenige ignorieren deshalb die Vorgabe, was wiederum das Rewe-Personal auf den Plan ruft. „Nehmen Sie bitte einen Wagen“ – dürfte in der vergangenen Woche der wohl am häufigsten ausgesprochene Satz der ...