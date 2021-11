BORS-Berufsorientierung an der Realschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Berufliche Orientierung hat an der Realschule Bad Waldsee einen ganz besonderen Stellenwert. So wurde in stetiger Weiterentwicklung und permanenter Evaluation ein Konzept erarbeitet, das von vielen Seiten als vorbildlich und sehr gelungen bewertet wird. Es geht für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen darum, die Gesichtspunkte der Berufswahl, die Bildungswege in Baden-Württemberg, den Bewerbungsprozess, das Ausbildungsverhältnis und die Berufswahl konkret zu beleuchten und die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf die Berufswelt vorbereitet. Dabei wird von ihnen in einem hohen Maß Selbstverantwortung gefordert und der Ansatz ist stark handlungsorientiert.

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Fähigkeiten, Stärken und Schwächen jedes Einzelnen gelegt und die Frage, welcher Beruf geeignet sein könnte. Das zeigt sich in den Rückmeldungen der Bildungspartner, der Agentur für Arbeit, der Schülerinnen und Schüler selbst und nicht zuletzt durch die mehrfache Verleihung des BORIS-Siegels, welches bestätigt, dass die Realschule ihr bewährtes Konzept über viele Jahre weiterentwickelt und verbessert hat.

BORS besteht aus 3 Themenblöcken: 1. Themenorientiertes Grundwissen; 2. Projektorientiertes Arbeiten im Team; 3. Betriebs und Arbeitsplatzerkundung.

Das Ganze endet in der Erstellung einer Projektmappe, einer Projektprüfung und dem Erhalt eines Testats. Von Beginn der Klasse 9 bis zur Abschlussprüfung Ende der Klasse 10 informiert und berät sie ihre Schülerinnen und Schüler bei deren Entscheidungsfindung. Unterstützt werden sie dabei von den Bildungspartnern, den Berufsberatern, der Agentur für Arbeit, dem Berufswahlmobil, dem Besuch von Bildungsmessen und der Durchführung von Betriebsbesichtigungen sowie nicht zuletzt durch die ausgiebig informierten Eltern. Auch die Durchführung des Accessmentcenters, wobei die Schüler ihre Stärken und Schwächen herausfinden, ist ein wichtiger Bestandteil von BORS.

Abgerundet wird das Ganze durch Bewerbertrainings und Vorstellungsgespräche im Rollenspiel. Erstmals durften neben den 9. auch die 10. Klassen an BORS teilnehmen, da für diese die Berufswahlwoche letztes Jahr pandemiebedingt leider ausfallen musste. Ein besonderes Highlight ist dabei immer das einwöchige Praktikum. Die Realschule Bad Waldsee dankt allen Beteiligten recht herzlich.