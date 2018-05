Bopfingen erhält Zuschuss für Breitbandausbau

Im Stuttgarter Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg sind am vergangenen Freitag an 27 Kommunen Breitbandförderbescheide ausgehändigt worden. Dabei wurden insgesamt rund 3,9 Millionen Euro an Fördermitteln verteilt. Freuen durfte sich dabei auch die Stadt Bopfingen sie erhält für den Breitbandausbau vom Land einen Zuschuss über 313 602 Euro.

Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU)betonte bei dem Termin, dass die grün-schwarze Landesregierung bis zum Ende der Legislatur eine halbe Milliarde Euro für den Breitbandausbau im Land in die Hand nehmen möchte.