Boot auf Anhänger prallt gegen Auto

Aichstetten (sz) - Schaden von rund 2000 Euro ist am Samstagabend gegen 18.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 entstanden. Das teilte die Polizei mit. Der 32-jährige Fahrer eines Klein-Lkw mit Anhänger war auf der rechten Spur in Richtung Memmingen unterwegs, als sich plötzlich ein Anbauteil des auf dem Anhänger befindlichen Bootes löste und gegen den Wagen einer auf der linken Spur fahrenden 42-jährigen Autofahrerin prallte. Bei der Überprüfung des Gespanns stellte die Polizei nicht nur eine völlig unzureichende Gesamtsicherung des Bootes, auf dem nicht dafür vorgesehenen Anhänger und einige technische Mängel am Zugfahrzeug fest. Die Beamten untersagten deshalb die Weiterfahrt des Mannes.