Booster-Stationen in Wangen und Weingarten gehen in den Vollbetrieb

Die Booster-Stationen des Landkreises in Wangen und Weingarten gehen noch in dieser Woche in den Vollschichtbetrieb. Dann werden dort jeweils täglich von 6.30 bis 22 Uhr Auffrischungsimpfungen nach Termin gespritzt. Das teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Bislang konnten die Stationen wegen noch fehlenden Personals nicht auf Volllast laufen. Und die Personalsuche geht weiter.

In Weingarten ab Mittwoch, in Wangen ab Freitag

In der Argonnenhalle in Weingarten wird bereits ab Mittwoch, 8. Dezember, im Vollbetrieb geimpft, in der Stadthalle in Wangen dann ab Freitag. Termine für beide Standorte zu den neuen Öffnungszeiten können unter www.rv.de/impfen gebucht werden.

Der Kreis hofft, damit dann an beiden Standorten zusammen 1370 Auffrischungsimpfungen pro Tag durchgeführt werden.

Der Landkreis hatte die beiden Booster-Stationen kurzfristig eingerichtet. „Wir suchen weiterhin noch Personal, vor allem medizinische Fachkräfte“, teilt Landratsamtssprecherin Selina Nußbaumer auf Nachfrage mit. Denn mit entsprechend Personal könnten täglich bis zu 1700 Impfungen gegeben werden – räumlich wäre dies möglich. Etwa, indem in Weingarten noch eine weitere Impfstraße eingerichtet würde.

Landkreis beobachtet die Verfügbarkeit von BionTech für unter 30-Jährige

In den Booster-Stationen stehen die Impfstoffe von BionTech für Personen unter 30 Jahre und Moderna für Personen über 30 Jahre zur Verfügung. „Wir spüren auch, dass es mit Lieferung von BionTech etwas eng wird“, berichtet Kreissprecherin Nußbaumer. „Es kann sein, dass die Termine für die unter 30-Jährigen etwas dünner sind.“

In den Booster-Stationen erhalten Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung, wenn der Abstand zur letzten Impfung der Grundimmunisierung mindestens sechs Monate beträgt. Mitzubringen sind Impfpass und Krankenversicherungskarte. Geimpft wird dann künftig im Vollschichtbetrieb an sieben Tagen pro Woche von 6.30 Uhr bis 22 Uhr.

Für Booster-Impfung in den Stationen ist Terminbuchung weiterhin nötig

Die Terminbuchung hat sich laut Landratsamt bewährt und bleibt weiter notwendig. So sollen in dieser Jahreszeit „Wartezeiten, insbesondere für ältere Menschen, vermieden werden“.