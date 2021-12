Booster-Station Wangen: Neue Termine ab sofort buchbar

Für die Booster-Station in der Wangener Stadthalle hat das Landratsamt am Donnerstagnachmittag neue Termine freigeschalten. Unter www.rv.de/impfen können bereits für Freitag, 3. Dezember, Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 gebucht werden.

Wie berichtete hat der Landkreis in Wangen in der Argonnenhalle in Weingarten kurzfristig sogenannte Booster-Stationen eingerichtet. Dort können in Wangen und ab kommenden Sonntag, 5. Dezember, auch in Weingarten Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn der Abstand zur letzten Impfung der Grundimmunisierung mindestens sechs Monate beträgt. Termine für Weingarten sollen in den nächsten Tagen buchbar eingestellt werden.

Geimpft wird täglich zwischen 10 und 18 Uhr mit Termin

Geimpft wird an sieben Tagen pro Woche derzeit jeweils von 10 bis 18 Uhr. Täglich können derzeit rund 350 Impfungen durchgeführt werden. Die Auffrischungsimpfungen finden mit Termin statt. So sollen Wartezeiten, insbesondere für ältere Menschen, vermieden werden.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von BionTech für Personen unter 30 Jahre und Moderna für Personen über 30 Jahre. Mitzubringen sind Impfpass und Krankenversicherungskarte.