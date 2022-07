Booster für den Ländlichen Raum

Im Ländlichen Raum in Baden-Württemberg läuft es nach Angaben von MdL Guido Wolf (CDU) richtig rund. Laut einer Pressemitteilung des Politikers erhalten 244 besonders dringliche Projekte eine unterjährige Förderung im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR). Dabei handele es sich um strukturell wichtige Projekte im privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich. Mit dabei sind auch vier Projekte aus dem im Landkreis Tuttlingen.

„Die Landesregierung sorgt mit der unterjährigen ELR-Förderung dafür, dass sich wichtige Impulse im Ländlichen Raum weiterentwickeln und gut vorbereitete Vorhaben und Projekte zügig starten können. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Förderrunde wieder Projekte aus Aldingen, Dürbheim, Mahlstetten und Spaichingen mit dabei sind. Ein klares Zeichen, wie kreativ, engagiert und motiviert unsere Kommunen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger im Ländlichen Raum sind. Insgesamt fließen 479 780 Euro in den Landkreis Tuttlingen", schreibt Guido Wolf.

Die Gemeinde Aldingen erhält 205.200 Euro für ein Projekt aus dem Förderschwerpunkt „Arbeiten". Im Förderschwerpunkt „Innenentwicklung/ Wohnen" erhalten Dürbheim 7600 Euro und Mahlstetten 16 980 Euro für jeweils ein örtliches Projekt. Die Stadt Spaichingen bekommt 250.000 Euro für ein Projekt, ebenfalls im Rahmen des Förderschwerpunktes „Arbeiten".

„Ich möchte allen, die gerade ein neues Projekt, eine Modernisierung oder Umnutzung in ländlich geprägten Orten planen, ans Herz legen, sich für die nächste, bereits veröffentlichte Förderrunde des ELR zu bewerben. Es können sehr viele Maßnahmen gefördert werden, die die Struktur im Ländlichen Raum verbessern. Packen Sie es an, die Bewerbungsfrist läuft in den meisten Gemeinden noch bis Mitte September,“ betont der Landtagsabgeordnete abschließend.