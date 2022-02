Booster deineVulnerabilitäts-Resilienz!

It bloß der Schwabe in The Länd

en neue Lieblings-Wortschatz kennt.

En Booschter isch, ganz ohne Witz,

en Verstärker und it bloß a Spritz.

En Booschter, i sag’s mal direkt,

macht au dei Schwabeplatt perfekt.

Plötzlich wirkscht du reputabel,

sogar für Banker honorabel.

Bisch für Corona vulnerabel,

isch en Booschter oifach fabel-

-haft, weil er, woiß me länger schon,

spart oim die Intensivstation.

Vulnerabel sagt me heut

und moint damit Empfänglichkeit,

Verletzlichkeit, Verwundbarkeit.

Kurz g’sagt: Vulnerabel ischt

auf guet schwäbisch oifach: Mischt.

Doch des Wort macht ebbes her.

Drum nutzt es au des Militär.

Und de Ökolog in schlaue Sätz

vom vulnerable Klima schwätzt.

Vulnerabel sind, des ka me sage,

für Unkraut Häfler Grünalage.

Zuviel Wei‘ ka für de Führerschei‘

unter Umständ vulnerabel sei.

PCs, ob WLAN oder Kabel,

sind für Vire vulnerabel.

Und jetzt die Resilienz, wie geil!

Sie isch zwar it des Gegeteil.

Doch mit ihr, ohne dass me’s merkt,

wird oigne Abwehrkraft verstärkt.

Ob Militär, ob Führerschei‘,

ob Ökolog, ob zuviel Wei‘,

ob Grünalag, ob WLAN-Kabel:

Nix isch meh richtig vulnerabel.

Wenn‘s um Vulner- und -abilität

wieder mal in deinem Lebe geht,

dann vertreib doch glei des Gift,

lies des Gedichtes Überschrift!