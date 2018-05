Boogie-Tänzer sind in der Weltspitze vertreten

Der erst in diesem Jahr gegründete Boogie-Woogie-Club, die Boogie Maniacs aus Weingarten, dürfen bereits einen großen internationalen Erfolg für sich verbuchen. Das Tanzpaar Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn – auch Gründungsmitglieder des Vereins – kam beim Weltcup in Schweden in der Seniorenklasse ins Finale und steht in der Weltrangliste auf Platz zwei.

Das Starterfeld in der Seniorenklasse war mit den 36 besten Tanzpaaren aus zehn Nationen ziemlich groß, die sieben Finalplätze waren daher heiß umkämpft. In der ersten Runde zeigten Versteegen und Eichhorn eine souveräne Leistung und qualifizierten sich damit direkt für das Viertelfinale. Das Viertelfinale sowie das Halbfinale liefen ebenfalls sehr rund, sodass dem Einzug ins Finale der besten sieben Paare nichts mehr im Wege stand.

Weltmeisterschaft im August

Auch hier überzeugten die Weingartener Tänzer mit einer starken Leistung. Die erste der beiden Finaltänze, die langsame Runde, zeichnete sich durch Eleganz und Erotik aus. Im zweiten Finaltanz, der schnellen Runde, überzeugten Versteegen und Eichhorn mit Spritzigkeit, flotten Drehungen und Akrobatik die Wertungsrichter. Im Gesamtklassement mussten sich die Weingartener nur den Konkurrenten aus Frankreich und Italien geschlagen geben. In der Weltrangliste rutschten Versteegen/Eichhorn vom vom ersten auf den zweiten Platz ab – allerdings mit nur drei Punkten Rückstand.

Die Boogie Maniacs fiebern nun laut Mitteilung der im August stattfindenden Weltmeisterschaft entgegen.