Boogie Connection rockt die Waldbühne in Sigmaringendorf

Mit Piano, Schlagzeug und Gitarre haben die drei Vollblutmusiker der Formation „Boogie-Connection“ am Freitagabend die Waldbühne in Sigmaringendorf gerockt. Einen hochkarätigen Abend voller Klassiker des Blues und Boogie Woogie präsentierte das weit über die Grenzen hinaus bekannte Trio. Rund 200 Gäste erlebten ein Konzert mit den internationalen Bluesgrößen, bekannt aus Funk und Fernsehen, die bereits seit 28 Jahren mit emotionsgeladener Life-Atmosphäre ihr Publikum begeistern.

Eine laue Sommernacht und das romantische Ambiente der Sigmaringendorfer Waldbühne komplettierten den Schauplatz eines besonderen Konzertes. Zum ersten Mal gastierte dort das Trio „Boogie-Connection“ und verwandelte die Waldbühne mit einer Mischung aus heißem Blues, Boogie-Woogie und totalem Rhythm’n’ Blues in eine Musikhochburg.

Publikum sitzt in der Waldbühne etwas weiter weg

Wermutstropfen: das Publikum saß recht weit entfernt und das Tanzen auf dem Kieselboden vor der Bühne bot sich leider nicht an. Doch wen es nicht mehr auf den Stühlen hielt, fand ein Plätzchen für eine heiße Sohle. Die drei Meister ihres Faches zelebrierten ihre Leidenschaft und ihre tief empfundene Ausdrucksvielfalt auf der Bühne.

Thomas Scheytt gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Scheytt ist zweifacher Gewinner des German Blues Award 2015 und spielte am Piano Solo Klassiker des Blues & Boogie Woogie und eigene Kompositionen. In Ergänzung und einzigartiger Instrumentalbesetzung fügen sich nahtlos Christoph Pfaff mit Gitarre und Gesang sowie Hiram Mutschler am Schlagzeug an.

In diesem Genre ist das Trio auch nach fast drei Jahrzehnten nach wie vor der unerreichte Meister und wird oft als kleinste Bigband bezeichnet. Zu Gehör kamen außer eigenen Werken, weltbekannte Rhythmen von Chuck Berry, Ray Charles oder Fats Domino.

Boogie Connection ist europaweit unterwegs

Gegründet hat sich die Formation Boogie Connection 1991 in Freiburg und ist seither auf Festivals, in Jazzclubs, Musikkneipen, Kleinkunstbühnen und Stadtfesten europaweit unterwegs. Roswitha Contzen und Franz Speh hielt es da nicht mehr, sie rockten die steinige Tanzfläche. Die beiden leidenschaftlichen Tänzer aus Bad Buchau trauten sich als einzige, ihren Gefühlen von Rhythm and Soul freien Lauf zu lassen.

Weiter hinten in den Publikumsreihen wurde erst im zweiten Teil des Konzertes das Tanzbein geschwungen. Boogie vom Feinsten und in einer Perfektion, die mitriss. Derjenige, der nicht tanzte, klatschte den Rhythmus auf seinen Schenkeln mit. Jazz-Stile, Rock ’n’ Roll und Soul setzten individuelle Akzente. Scheytt ließ seine Finger ungeheuer dynamisch über die Tasten tanzen und auch seine Beine tänzelten unter dem Piano kräftig mit.

Pfaff an der Gitarre, garnierte hier und da sein Spiel mit einer Mundharmonika-Einlage und groovte darüber hinaus mit seiner eindrucksvollen Stimme die Bühne.

Stil und Technik prägen die musikalische Sprache der Drei, in der Hiram Mutschler am Schlagzeug die Eckpfeiler des musikalischen Ausdrucks bildete.

Mit der Boogie Connection erklang rund zweieinhalb Stunden durch den Sigmaringendorfer Wald ein grandioses Konzert und gab der Waldbühne damit eine weitere Facette des besonderen Flairs.