Bonsai-Tanne erinnert in England an die Zeit in Biberach

Biberach (sz) - Es gibt abseits von Corona doch immer noch nette kleine Geschichten, beispielsweise aus der Biberacher Partnerregion Tendring District an der englischen Südost-Küste. Zum neuen Jahr erreichten den Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler im Rathaus ganz besondere Weihnachtsgrüße aus England. Diese kamen von Rosemary Smith aus der Ortschaft Mistley im Tendring District. Sie schickte Fotos ihres Weihnachtsbaums, den sie vor 21 Jahren als Sprössling aus dem Biberacher Hospitalwald mitnehmen durfte.

Der Tannenbaum-Sprössling wurde von Rosemary Smith, damals Chairman of the Tendring District Council, im Topf zu einem Bonsai- Bäumchen herangezogen, das sich im Laufe der Jahre zum Familien-Weihnachtsbaum entwickelt hat. Dieser Bonsai-Baum weckt bei Rosemary Smith jedes Jahr Erinnerungen an den wunderschönen Aufenthalt in Biberach und, wie sie schreibt, an die Partnerschaft zwischen ihrer Stadt und ihrem Distrikt.

Rosemary Smith betrachtet die derzeitige Situation jedoch mit Sorge. Sie schreibt, dass sehr viele Briten nicht damit einverstanden sind, dass die Regierung Großbritannien aus der Europäischen Union entfernt hat. „I deeply regret that we have been cut off from Europe.“ Sie bedauert zutiefst, dass Großbritannien auf diese Art und Weise von Europa getrennt wurde und ist der Meinung, dass gerade wegen der Trennung Städtepartnerschaften noch wichtiger werden.

Sie vergleicht eine Partnerschaft mit einem Faden in einem großen Netz. „Ein einzelner Faden scheint keine Bedeutung zu haben, aber zusammen bilden sie ein großes Netz, das nicht so einfach auseinandergerissen werden kann.“