Bon voyage! Studienfahrt nach Straßburg

Wangen - Vor kurzem befanden sich FranzösischschülerInnen der 9. Klasse der Realschule Kißlegg auf Sprachreise in Frankreich. Drei Tage verbrachten sie in Straßburg im Elsass. Gemeinsam wurde das Münster besichtigt und bestiegen, eine Stadtrundfahrt mit dem Boot gemacht und natürlich Flammkuchen gegessen. Und alle sind sich einig: So macht Fremdsprachenlernen Spaß!